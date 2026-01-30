Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Warnung vor neuer Betrugsmasche - DHL gibt Entwarnung

30.01.2026 / Warnung vor neuer Betrugsmasche - DHL gibt Entwarnung

Heidekreis: Bezugnehmend auf die heutige Pressemitteilung über die Warnung vor einer neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit vermeintlich gefälschten Benachrichtigungskarten, kann die Polizeiinspektion Heidekreis in Rücksprache mit DHL nun Entwarnung geben.

Nachdem der Konzern selbst vor der vermeintlichen Betrugsmasche gewarnt hat, gab das Unternehmen nun bekannt: "Nach Hinweisen aus sozialen Medien zu einer möglicherweise betrügerischen DHL-Benachrichtigungskarte hat DHL die gemeldeten Fälle geprüft. Ergebnis: Es handelt sich hier nicht um eine Betrugsmasche. Die auf dem in Social Media kursierenden Bild enthaltenen QR-Codes führen auf offizielle Subdomains von dhl.com und fragen ausschließlich einen Z Code zur Sendungszuordnung ab. Es werden keine persönlichen Daten abgefragt. DHL weist darauf hin, dass QR-Codes auf offiziellen DHL-Benachrichtigungskarten grundsätzlich nicht der Eingabe persönlicher Daten dienen. Kundinnen und Kunden können Sendungsnummern jederzeit über die offiziellen DHL-Kanäle prüfen oder sich an den Kundenservice wenden. Eine konkrete Betrugsgefahr im Zusammenhang mit den geprüften Flyern liegt nach aktuellem Kenntnisstand nicht vor."

Dennoch weist die Polizeiinspektion Heidekreis darauf hin, dass es bereits Vorfälle mit gefälschten QR-Codes gab (Quishing, siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5969636) und mahnt die Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht, wenn es um die Weitergabe sensibler Daten geht.

