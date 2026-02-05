Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: In Büro eingebrochen; Heidekreis: Unfalllage im Heidekreis

04.02.2026 / In Büro eingebrochen

Soltau: Unbekannte drangen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in die Büroräume eines Autohandels in der Almhöhe ein. Hierfür hebelten die Täter ein Fenster auf. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

04.02.2026 / Unfalllage im Heidekreis

Heidekreis: Im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis kam es aufgrund der winterglatten Straßenverhältnisse am Mittwoch zu einem erhöhten Verkehrsunfallaufkommen. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Dennoch führten die Unfälle, vor allem in nördlichen Bereich der A 7, zu teils längeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizeiinspektion Heidekreis weist hierbei auf den eigenen WhatsApp-Kanal hin, der in der Regel zeitgerecht über größere Sperrungen/Teilsperrungen informiert. Sie finden Ihn unter: https://whatsapp.com/channel/0029VaRTwJEHQbS21PkxeD42

In diesem Kontext möchte die Polizeiinspektion Heidekreis weitere Tipps geben:

- Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug mit Winter- oder Ganzjahresreifen bezogen ist!

- Befreien Sie ihr Fahrzeug vor dem Start von Eis und Schnee - kleine "Gucklöcher" reichen nicht aus!

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und halten Sie ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen!

- Viele Personen unterschätzen schlichtweg die winterglatten Straßenverhältnisse und verlieren dabei nicht selten die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

- Die Fahrbahnoberfläche kann sich aufgrund der schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt ständig verändern.

- Ruckartige Bewegungen erhöhen die Rutschgefahr - lenken und bremsen Sie daher sanft!

- Sollten Sie doch mal ins Schleudern geraten, reicht meist schon ein kleiner Geschwindigkeitsabbau, um das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen.

- Kalkulieren Sie längere Fahrtzeiten ein!

