Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Grethem: Gefährdung; Rethem: Auto mit Anhänger verunfallt

Heidekreis (ots)

03.02.2026 / Gefährdung

Grethem: Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstagnachmittag die Landesstraße 191 von Büchten in Richtung Ahlden und verlor in einer Kurve auf der winterglatten sowie schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das zudem nur mit Sommerreifen ausgestattet war. Anschließend war es nur vom Zufall abhängig, dass das Auto nicht mit einem Streifenwagen kollidierte, der zuvor einsatzbedingt auf der Gegenfahrbahn hielt. Gegen die 35-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

03.02.2026 / Auto mit Anhänger verunfallt

Rethem: Am Dienstagvormittag geriet ein 25-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger von der winterglatten Fahrbahn, als er die Bundesstraße 209 von Rethem in Richtung Stöcken befuhr. Das Fahrzeuggespann kam schlussendlich an einem Baum zum Stillstand. Der junge Mann wurde dabei nicht verletzt - Auto und Anhänger waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

