Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Vorsicht vor Cyber-Trading Betrug!

Heidekreis (ots)

06.02.2026 / Vorsicht vor Cyber-Trading Betrug!

Heidekreis: Bei der Polizeiinspektion Heidekreis werden immer wieder Strafanzeigen erstattet, bei denen Bürgerinnen und Bürger bei vermutlich lukrativen Online-Trading-Plattformen um ihr Erspartes gebracht wurden.

Bei dem Phänomen des Cyber-Trading-Betruges täuschen die Täter Geldanlagen - meist in Kryptowährung - vor und locken die Geschädigten mit lukrativen Gewinnversprechen. Das investierte Geld der Betroffenen wird faktisch jedoch nie zu einer Kapitalanlage geführt. Dabei erstellen die Kriminellen aufwendig betrügerische Anlageplattformen für Online-Investments, die durchaus seriös wirken.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät daher: Seien Sie bei solchen Online-Angeboten misstrauisch, vor allem bei ungewöhnlich hohen Gewinnversprechen und informieren Sie sich über die vermeintliche Trading-Plattform, die Sie nutzen wollen!

Weiterführende Informationen finden Sie unter https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/kriminalitat/deliktsbereiche/betrugsdelikte/cybertrading/cyber-trading-betrug-116734.html und https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-online-anlagebetrug/.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell