Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Bockenheim an der Weinstraße (ots)
Ein 38 Jahre alter Autofahrer wurde gestern (19.01.26) gegen 11:20 Uhr von der Polizei kontrolliert. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
