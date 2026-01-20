POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Haßloch (ots) - Am Donnerstag, den 15.01.2026 kam es zwischen 07 Uhr und 08 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Haßlocher Mühlpfad. Der Unfallverursacher touchierte einen am rechten Fahrbahnrad geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit verblieb die rechte blaue Spiegelkappe des Unfallverursachers, welche einem VW Beatle (BJ 2012-2019) zugeordnet werden konnte. Zeugen, ...

mehr