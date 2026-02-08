Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 06.KW. 2026

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis für das Wochenende der 06. KW 2026

Bispingen

Betrunkener Fahrzeugführer

Am Samstagabend, den 07.02.2026, kontrollierten Polizeibeamte einen 69-jährigen Fahrzeugführer auf der L 170 bei Behringen (Bispingen). Zuvor war der Pkw durch eine äußerst unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Munster

Betrunken im elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs Am frühen Freitagabend, den 06.02.2026, fiel in der Wilhelm-Bockelmann-Straße eine 60-jährige mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf. Nachdem es beinahe zu einer Kollision mit einer Fußgängerin gekommen war, wurde sie von der Polizei Munster kontrolliert. Die Dame stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, so dass ihr die Weiterfahrt untersagt werden musste und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Bad Fallingbostel

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr, kam es in der Walsroder Straße in Höhe der Hausnummer 17 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfuhr der Beteiligte vier, neben der Fahrbahn befindliche Schutzbügel aus Metall. Die Metallbügel wurden dabei beschädigt und umgebogen. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei Hinweisen melden Sie sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

Hademstorf

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 07.02.2026, um 23:20 Uhr, sollte ein Motorroller ohne Licht in Hademstorf kontrolliert werden. Der Fahrer versuchte jedoch mit seinem Motorroller zu fliehen. Als dieser im Schnee stecken blieb, lief der Fahrer fußläufig weg. Walsroder Polizeikräfte konnten ihn einholen und vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung des Rollers wurde festgestellt, dass dieser nicht versichert und mit falschen Versicherungskennzeichen geführt wurde. Des Weiteren konnten Manipulationen am Kraftfahrzeug festgestellt werden, die zu einer Geschwindigkeitssteigerung führten. Der Roller soll schneller als 50 km/h fahren. Zudem hat der junge Fahrer auch keinen Führerschein. Der Motorroller wird jetzt technisch untersucht, der Fahrer wurde an seiner Wohnanschrift nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Soltau

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zur Ruhestörung in der Theodor-Storm- Straße in Soltau über die sich Anwohner beklagten. Der erheblich alkoholisierte Verursacher widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und störte weiterhin die nächtliche Ruhe der Nachbarn. Bei der daraufhin angeordneten Ingewahrsamnahme leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Den Rest der Nacht verbrachte er zur Ausnüchterung bei der Polizei. Ein Atemalkoholtest zum Zeitpunkt der Ruhestörung ergab einen Wert von 2,31 Promille. Gegen den 49-Jährigen wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Ruhestörung ermittelt.

Schneverdingen

Einbruch in Lottoladen

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Lottoladen in der Straße "Am Vogelsang". Die Unbekannten durchsuchten den Laden und flüchten anschließend unter Mitnahme einer größeren Anzahl an Tabakwaren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

