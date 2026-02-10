Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Jugendliche verunfallen mit Auto

Heidekreis (ots)

09.02.2026 / Jugendliche verunfallen mit Auto

Wietzendorf: Am frühen Montagabend kam ein Auto auf der Strecke zwischen Reiningen und Poitzen von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einem Telefonmasten. Der Verursacher verließ zunächst die Unfallstelle, kehrte jedoch etwa eine Stunde später mit seinem Beifahrer zurück. Bei der anschließenden Unfallaufnahme gewannen die Einsatzkräfte gleich mehrere Erkenntnisse. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, mit Sommerreifen ausgestattet und infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Zudem waren Fahrer und Beifahrer minderjährig. Die Jugendlichen wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-jährige Fahrer muss sich nun auf mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht, einstellen.

