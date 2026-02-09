Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Schwerer Unfall

Heidekreis (ots)

09.02.2026 / Schwerer Unfall

Rethem: Am Montag kam es gegen 14:20 Uhr auf der B 209 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Auto die Bundesstraße von Rethem in Richtung Rethemer Fähre, als sie einen vorausfahrenden Sattelzug, trotz Gegenverkehr, überholen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, scherte die Frau vermutlich wieder zu früh ein und stieß dabei mit ihrem Fahrzeug gegen die linke Front des Sattelzugs. Anschließend verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß zunächst gegen eine Schutzplanke, gegen einen Baum und kam schlussendlich auf einem Feld, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die 78-jährige Fahrerin sowie ihr 87-jähriger Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Personen waren zwar ansprechbar, wurden aber mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

