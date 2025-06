Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brände in Niederzier und Düren; eine Person leichtverletzt

Niederzier / Düren (ots)

Bei einem Küchenbrand in der Lessingstraße in Niederzier wurde am 16.06.2025 gegen 21:20 Uhr eine 70-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt. Bei einem weiteren Brand in den Rurtalwerkstätten in der Veldener Straße in Düren blieb es lediglich bei geringfügigen Sachschäden. Beim Versuch eine auf dem Herd in Brand geratene Pfanne mit Fett mittels Wasser zu löschen, verletzte sich die 70-jährige Bewohnerin des Wohnhauses an der den Händen und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch die entstandene Stichflamme geriet die über dem Herd befindliche Dunstabzugshaube ebenfalls in Brand und musste durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Durch die frühzeitige Entdeckung eines Brandes und das konsequente Handeln einer Mitarbeiterin der Rurtalwerkstätten in Düren, konnten möglicherweise schlimmere Folgen verhindert werden. Gegen 08:30 Uhr war der Verantwortlichen zunächst Brandgeruch und schließlich brennendes Laub in einem Fensterschacht außen am Gebäude aufgefallen. Sie löste Feueralarm aus und sorgte für die Räumung des Gebäudes. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine weitere Ausdehnung verhindern, so dass letztlich niemand verletzt wurde und nur unwesentlicher Sachschaden entstand. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell