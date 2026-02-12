Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Planenschlitzer auf Rastanlage aktiv; Bad Fallingbostel: Glasscheibe eingeworfen; Walsrode: Auto gerät in Vorgarten

12.02.2026 / Planenschlitzer auf Rastanlage aktiv

Bispingen: In der Zeit von Mittwochabend (19:30 Uhr) bis Donnerstagfrüh (04:00 Uhr) waren Planenschlitzer auf der A 7-Rastanlage Lüneburger Heide West (Fahrtrichtung Hannover) aktiv. Hierbei wurden insgesamt vier Sattelzüge angegangen. Die unbekannten Täter entwendeten dabei zwei Paletten Spirituosen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

11.02.2026 / Glasscheibe eingeworfen

Bad Fallingbostel: Unbekannte warfen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die Glasscheibe einer Werkstatt in der Düshorner Straße ein. Als Wurfmittel wurde eine Schnapsflasche benutzt. Betreten wurde das Objekt nicht. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

11.02.2026 / Auto gerät in Vorgarten

Walsrode: Ein 82-Jähriger kam am Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn am Hopfenhof ab. Dabei geriet das Fahrzeug in einen Vorgarten und prallte im Anschluss gegen ein geparktes Auto. Bei dem Unfallgeschehen wurde der Verursacher leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 35.000 Euro.

