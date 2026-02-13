POL-HK: Bad Fallingbostel: Fußgänger übersehen
Heidekreis (ots)
12.02.2026 / Fußgänger übersehen
Bad Fallingbostel: Ein 21-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstagnachmittag bei einem Abbiegevorgang in der Idinger Heide einen 62-jährigen Fußgänger, der durch den anschließenden Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von 700 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell