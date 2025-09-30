Polizei Homberg

POL-HR: Diebe stehlen mehrere Baggerlöffel und einen Stemmhammer von Baustelle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2025:

Melsungen

Tatzeit: Freitag, 26.09.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 29.09.2025, 11:30 Uhr

In der Zeit zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Montag, 11:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Baggerlöffel sowie einen Stemmhammer von einer Baustelle in der Todi-Alee in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Täter mit einem Fahrzeug über einen Schotterweg auf das Baustellengelände hinter dem Sportplatz des Waldstadions. Dort stahlen sie zunächst drei Löffel eines großen Baggers - zwei 30 Zentimeter große und einen 60 Zentimeter großen. Anschließend begaben sie sich zu zwei weiteren Baggern, öffneten auf bislang unbekannte Weise eine der Kabinen und demontierten die hydraulische Baggerschaufel. Außerdem entwendeten sie einen Stemmhammer, der sich unter der Schaufel befand sowie zwei weitere Baggerlöffel in einer Größe von 30 Zentimetern. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Melsungen ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich des Sportplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

