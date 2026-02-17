PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Minibagger entwendet; Heidekreis: Unfälle im Heidekreis

Heidekreis (ots)

16.02.2026 / Minibagger entwendet

Walsrode: Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstagabend bis Montagnachmittag einen weiß-roten Minibagger der Marke Bobcat von einem Betriebsgelände an der Bundesstraße 209 im Walsroder Ortsteil Schneeheide. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

16.02.2026 / Unfälle im Heidekreis

Heidekreis: Am Montag kam es im Heidekreis infolge winterglatter Fahrbahnen zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Dabei blieb es nicht in allen Fällen bei reinen Sachschäden - mehrere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 05:20 Uhr geriet auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, kurz vor dem Walsroder Dreieck, ein Sattelzug ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke. Der 42-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Nur wenig später, gegen 06:00 Uhr, verlor ein 21-jähriger Autofahrer kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Ost beim Wechsel des Fahrstreifens die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug rutschte gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich im Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Auch er erlitt leichte Verletzungen.

Etwa 50 Minuten später kam es an nahezu derselben Stelle zu einem weiteren Unfall: Ein Lastwagen geriet außer Kontrolle, durchbrach die Außenschutzplanke und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-jährige Fahrer sowie seine 32-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Am Nachmittag verlor eine 61-jährige Autofahrerin auf der K 12 im Bereich Wietzendorf auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer mussten zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18:30 Uhr kam schließlich erneut ein Sattelzug auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover ins Schleudern. In Höhe der Anschlussstelle Evendorf stieß der Auflieger mit der linken Heckseite gegen ein Auto. Anschließend geriet das Gespann nach rechts von der Fahrbahn und kam in einem Graben zum Stillstand. Der 70-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 15:16

    POL-HK: Walsrode/Krelingen: Fußgänger touchiert

    Heidekreis (ots) - 15.02.2026 / Fußgänger touchiert Walsrode/Krelingen: Ein 73 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr bei einem Spaziergang in Krelingen von einem Auto touchiert worden. Der Senior war mit seinem Rollator unterwegs, als ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn geriet - genau auf den Bereich, in dem sich der 73-Jährige befand. Durch den Zusammenstoß wurden ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:11

    POL-HK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 13.02.-15.02.2026

    Heidekreis (ots) - Munster Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in einen Schuppen und eine Garage auf einem Grundstück im Rübezahlweg ein. Unter Mitnahme von Werkzeugen entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden. Wietzendorf ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 19:12

    POL-HK: Munster: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 71

    Heidekreis (ots) - 13.02.2026 - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 71 Munster: Am Freitag ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 71, an der Kreisgrenze zu Uelzen, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Frau mit ihrem Auto die Bundesstraße von Lintzel in Fahrtrichtung Oerrel. In Höhe der Kreisgrenze setzte sie zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren