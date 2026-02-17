Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Minibagger entwendet; Heidekreis: Unfälle im Heidekreis

Heidekreis (ots)

16.02.2026 / Minibagger entwendet

Walsrode: Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstagabend bis Montagnachmittag einen weiß-roten Minibagger der Marke Bobcat von einem Betriebsgelände an der Bundesstraße 209 im Walsroder Ortsteil Schneeheide. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

16.02.2026 / Unfälle im Heidekreis

Heidekreis: Am Montag kam es im Heidekreis infolge winterglatter Fahrbahnen zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Dabei blieb es nicht in allen Fällen bei reinen Sachschäden - mehrere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 05:20 Uhr geriet auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, kurz vor dem Walsroder Dreieck, ein Sattelzug ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke. Der 42-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Nur wenig später, gegen 06:00 Uhr, verlor ein 21-jähriger Autofahrer kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Ost beim Wechsel des Fahrstreifens die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug rutschte gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich im Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Auch er erlitt leichte Verletzungen.

Etwa 50 Minuten später kam es an nahezu derselben Stelle zu einem weiteren Unfall: Ein Lastwagen geriet außer Kontrolle, durchbrach die Außenschutzplanke und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-jährige Fahrer sowie seine 32-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Am Nachmittag verlor eine 61-jährige Autofahrerin auf der K 12 im Bereich Wietzendorf auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer mussten zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18:30 Uhr kam schließlich erneut ein Sattelzug auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover ins Schleudern. In Höhe der Anschlussstelle Evendorf stieß der Auflieger mit der linken Heckseite gegen ein Auto. Anschließend geriet das Gespann nach rechts von der Fahrbahn und kam in einem Graben zum Stillstand. Der 70-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

