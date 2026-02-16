PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/Krelingen: Fußgänger touchiert

Heidekreis (ots)

15.02.2026 / Fußgänger touchiert

Walsrode/Krelingen: Ein 73 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr bei einem Spaziergang in Krelingen von einem Auto touchiert worden. Der Senior war mit seinem Rollator unterwegs, als ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn geriet - genau auf den Bereich, in dem sich der 73-Jährige befand. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Rollator als auch die Jacke des Mannes beschädigt. Glücklicherweise blieb der Spaziergänger unverletzt. Das Auto fuhr zunächst einfach weiter. Wenig später meldete sich ein 84-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, möglicherweise einen Unfall zwischen Düshorn und Westenholz verursacht zu haben. Die anschließenden Ermittlungen bestätigten, dass es sich dabei um den verantwortlichen Fahrzeugführer handelte. Gegen den 84-Jährigen wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

