Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall beim Überholvorgang
Bleicherode (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Donnerstag, gegen 13.55 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Niedergebraer Straße informiert. Zwei Pkw befuhren die genannte Straße hintereinander, als der hintere Fahrzeugführer zu einem Überholvorgang ansetzte. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
