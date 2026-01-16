PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall beim Überholvorgang

Bleicherode (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Donnerstag, gegen 13.55 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Niedergebraer Straße informiert. Zwei Pkw befuhren die genannte Straße hintereinander, als der hintere Fahrzeugführer zu einem Überholvorgang ansetzte. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

