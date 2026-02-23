PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lohwall/ Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein orangener Transporter hat gegen 11.10 Uhr am Samstag (21.02.26) ein Auto am Lohwall beschädigt, das an einer roten Ampel in Richtung Borkener Straße stand. Zur Unfallzeit bog der Unbekannte von der Borkener Straße in den Lohwall ab. Dabei touchierte der Transporter mit Coesfelder Kennzeichen das stehende Auto. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   -männlich -1,75m bis 1,80 Meter -35 Jahre bis 50 Jahre 
-Boxerhaarschnitt -braun-blonde Haare -schwarze Weste -schwarze Hose 
(Arbeitskleidung)

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

