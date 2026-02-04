PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Auto auf glatter Straße überschlagen: Zwei Verletzte

Meinerzhagen (ots)

Eine 18-jährige Meinerzhagenerin kam gestern Nachmittag von der Straße ab und überschlug sich. Sie war gegen 16.25 Uhr auf der L173 in Richtung Meinerzhagen unterwegs. In Höhe Grünewald kam sie mit ihrem Toyota Yaris nach links von der winterglatten Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und rutschte in den Straßengraben (Foto). Die 18-jährige Fahranfängerin verletzte sich leicht; ihre 16-jährige Beifahrerin schwer. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nicht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei des Oberbergischen Kreises unterstützte bei der Spurensicherung. Polizisten stellten das Unfall-Auto sicher.

Die Polizei appelliert, bei den aktuellen Temperaturen und Straßenverhältnissen ganz besonders vorsichtig und immer mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren! Nicht überall, wo z.B. 70 oder 100 km/h erlaubt sind, ist es gerade auch sinnvoll, so schnell zu fahren. (dill)

