Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 69 statt erlaubter 30 km/h geblitzt: Fahrverbot
Menden (ots)
1. Messstelle Menden, Bachstraße Zeit 03.02.2026, 13 bis 15:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 270 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Menden, Heimker Weg
Zeit 03.02.2026, 16 bis 18:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 185 Verwarngeldbereich 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 69 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell