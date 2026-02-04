PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 69 statt erlaubter 30 km/h geblitzt: Fahrverbot

Menden (ots)

1. Messstelle	Menden, Bachstraße
Zeit				03.02.2026, 13 bis 15:45 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		270
Verwarngeldbereich 		31
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK.

2. Messstelle Menden, Heimker Weg

Zeit				03.02.2026, 16 bis 18:15 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		185
Verwarngeldbereich 		19
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Anzahl der Fahrverbote		1
Höchster Messwert		69 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

