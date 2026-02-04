Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 69 statt erlaubter 30 km/h geblitzt: Fahrverbot

Menden (ots)

1. Messstelle Menden, Bachstraße Zeit 03.02.2026, 13 bis 15:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 270 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Menden, Heimker Weg

Zeit 03.02.2026, 16 bis 18:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 185 Verwarngeldbereich 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 69 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell