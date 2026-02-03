PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots)

1. Messstelle

Ort Grüner Talstraße Zeit 02.02.2026, 07:25 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 102 Verwarngeldbereich 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 66 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Drüpplingser Straße Zeit 02.02.2026, 09:30 Uhr bis 11:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 277 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 102 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

3. Messstelle

Ort Letmathe, Brinkhofstraße Zeit 02.02.2026, 13:00 Uhr bis 15:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 350 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

