Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Iserlohn (ots)
1. Messstelle
Ort Grüner Talstraße Zeit 02.02.2026, 07:25 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 102 Verwarngeldbereich 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 66 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Drüpplingser Straße Zeit 02.02.2026, 09:30 Uhr bis 11:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 277 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 102 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
3. Messstelle
Ort Letmathe, Brinkhofstraße Zeit 02.02.2026, 13:00 Uhr bis 15:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 350 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
