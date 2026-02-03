PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe beschädigt

Hemer (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Montag die Scheibe eines Eiscafes an der Hönnetalstraße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter 0237290990 erbeten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

