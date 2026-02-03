Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Gerangel mit Alkoholdieb
Menden (ots)
Am Montagabend ist es in einem Kiosk an der Kolpingstraße zu einem Gerangel zwischen einem mutmaßlichen Alkohol-Dieb und einem Kiosk-Besitzer gekommen. Gegen 19.10 Uhr versuchte der Kiosk-Besitzer einen Diebstahl zu verhindern. Da-bei bekam er einen Faustschlag des Unbekannten ab. Der Besucher floh. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell