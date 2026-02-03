Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pedelec gestohlen
Werdohl (ots)
In der Nacht zum Sonntag wurde am Alten Dorf ein Pedelec gestohlen. Das Bike war mit einem Schloss an dem Gerüst vor der Volksbank befestigt. Es handelt sich um ein schwarzes Fafrees-Pedelec mit aufsteckbarem Akku. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9399-0. (cris)
