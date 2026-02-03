PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec gestohlen

Werdohl (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde am Alten Dorf ein Pedelec gestohlen. Das Bike war mit einem Schloss an dem Gerüst vor der Volksbank befestigt. Es handelt sich um ein schwarzes Fafrees-Pedelec mit aufsteckbarem Akku. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9399-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

