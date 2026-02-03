Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Einem 90-Jährigen wurde am Montag in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Er hatte das Haus gegen 10.45 Uhr das Haus verlassen. Kurz vor 12 Uhr fiel ihm in einer Bank an der Sauerfelder Straße auf, dass die Börse weg war. Er hatte unterwegs keine verdächtigen Beobachtungen gemacht.

Mit der Geldbörse im Rucksack hielt sich zwischen 10.30 und 11.50 Uhr eine 87-jährige Frau in der Innenstadt auf. Sie parkte im Parkhaus des Sterncenters und ging zu Fuß zur Knapper Straße und wieder zurück. Im Parkhaus stellte sie fest, dass ihr Rucksack aufstand und die Geldbörse weg war. Auch sie kann sich an keine verdächtigen Begegnungen erinnern.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Deshalb sollten Wertsachen überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, möglichst dicht am Körper getragen werden. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

