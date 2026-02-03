Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Obdachloser im Wohnwagen

Kierspe (ots)

Polizei und Rettungsdienst holten am Montagmorgen einen Obdachlosen aus einem Wohnwagen. Wegen eines Einbruchs in einen Wohnwagen rückte die Polizei am Montag gegen 11.30 Uhr zur Volmestraße aus. Vor Ort fanden die Beamten jedoch nicht nur ein kaputtes Fenster, sondern auch einen tief schlafenden Mann in dem Fahrzeug. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt, war aber zunächst nicht in der Lage, zu sprechen. Die Polizei begleitete den Rettungsdienst und ermittelte die Identität: Demnach handelt es sich um einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Der Mann hatte sich in dem Wohnwagen ausgebreitet, Kleidung aus den Schränken gerissen und diverse Schäden an dem Fahrzeug angerichtet. Er bekam Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. (cris)

