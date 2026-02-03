Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrräder aus Kellern gestohlen
Iserlohn (ots)
Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Montagnachmittag mehrere Kellerräume an der Friedrichstraße aufgebrochen. So gelangten sie in vier Räume und entwendeten unter anderem zwei Herrenfahrräder in blauer und weißer Farbe. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 0237191990 entgegen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell