Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Ort Lüdenscheid, Bräuckenstraße B 229 Zeit 03.02.2026, 09:27 Uhr bis 14:50 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 3508 Verwarngeldbereich 117 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 90 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
