Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
Ort Lüdenscheid, Bräuckenstraße B 229 Zeit 03.02.2026, 09:27 Uhr bis 14:50 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 3508 Verwarngeldbereich 117 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 90 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
