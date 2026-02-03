Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolle eines schrottreifen Sprinters

Meinerzhagen (ots)

Meinerzhagen, B 54, Oststr. am 02.02.2026, 11:00 Uhr:

Beamte des Verkehrsdienstes kontrollierten an der o.g. Örtlichkeit ein in Rumänien zugelassenes Kraftfahrzeug (Mercedes Sprinter). Weil das Gespann insgesamt einen recht desolaten Eindruck hinterließ, wurde die Fahrzeuge genauer in Augenschein genommen.

Schon bei der ersten Betrachtung fielen zahlreiche schwere Mängel auf. Die Feststellbremse war nicht in der Lage das Fahrzeug zu halten. Die beiden seitlichen Seitentüren des Fahrzeugs waren mit Blechschrauben am seitlichen Rahmen befestigt, weil der Schließmechanismus nicht mehr intakt war. Die Türen fielen bei der Betätigung fast auf die Fahrbahn. Im Fahrzeuginnenraum konnte man durch die Korrosionslöcher stellenweise ungehindert wahlweise nach unten (Asphalt) oder oben (Himmel) ins Freie schauen. Zudem wurde eine völlig ausgeschlagene Lenkung mit ungewöhnlich großem Spiel erkannt. Teile der Lauffläche lösten sich bereits von zwei der vier Reifen. Sämtliche Assistenzsysteme des Fahrzeugs signalisierten Fehlfunktionen.

Der beschriebene nahezu katastrophale Zustand veranlasste die eingesetzten Beamten nun, das Fahrzeug bei einer technischen Prüfstelle zur Beurteilung vorzuführen. Diese Fahrt erfolgte in einer von Vorsicht geprägten Fahrweise!

Die zuvor festgestellten Mängel bestätigten sich vollumfänglich.

Insgesamt wurden bei dem Kfz 92 (!) teilweise schwerste technische Mängel festgestellt. Es wurden gekappte Bremsleitungen und schwerste Durchrostungen auch fotografisch beweisgesichert.

Das Gespann wurde wegen schwerer technischer Mängel stillgelegt. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten, weil er keinen Wohnsitz in der BRD hat. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell