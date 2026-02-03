PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolle eines schrottreifen Sprinters

POL-MK: Kontrolle eines schrottreifen Sprinters
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Meinerzhagen (ots)

Meinerzhagen, B 54, Oststr. am 02.02.2026, 11:00 Uhr:

Beamte des Verkehrsdienstes kontrollierten an der o.g. Örtlichkeit ein in Rumänien zugelassenes Kraftfahrzeug (Mercedes Sprinter). Weil das Gespann insgesamt einen recht desolaten Eindruck hinterließ, wurde die Fahrzeuge genauer in Augenschein genommen.

Schon bei der ersten Betrachtung fielen zahlreiche schwere Mängel auf. Die Feststellbremse war nicht in der Lage das Fahrzeug zu halten. Die beiden seitlichen Seitentüren des Fahrzeugs waren mit Blechschrauben am seitlichen Rahmen befestigt, weil der Schließmechanismus nicht mehr intakt war. Die Türen fielen bei der Betätigung fast auf die Fahrbahn. Im Fahrzeuginnenraum konnte man durch die Korrosionslöcher stellenweise ungehindert wahlweise nach unten (Asphalt) oder oben (Himmel) ins Freie schauen. Zudem wurde eine völlig ausgeschlagene Lenkung mit ungewöhnlich großem Spiel erkannt. Teile der Lauffläche lösten sich bereits von zwei der vier Reifen. Sämtliche Assistenzsysteme des Fahrzeugs signalisierten Fehlfunktionen.

Der beschriebene nahezu katastrophale Zustand veranlasste die eingesetzten Beamten nun, das Fahrzeug bei einer technischen Prüfstelle zur Beurteilung vorzuführen. Diese Fahrt erfolgte in einer von Vorsicht geprägten Fahrweise!

Die zuvor festgestellten Mängel bestätigten sich vollumfänglich.

Insgesamt wurden bei dem Kfz 92 (!) teilweise schwerste technische Mängel festgestellt. Es wurden gekappte Bremsleitungen und schwerste Durchrostungen auch fotografisch beweisgesichert.

Das Gespann wurde wegen schwerer technischer Mängel stillgelegt. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten, weil er keinen Wohnsitz in der BRD hat. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:36

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Iserlohn (ots) - 1. Messstelle Ort Grüner Talstraße Zeit 02.02.2026, 07:25 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 102 Verwarngeldbereich 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 66 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK 2. Messstelle Ort Drüpplingser Straße ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:16

    POL-MK: Fahrräder aus Kellern gestohlen

    Iserlohn (ots) - Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Montagnachmittag mehrere Kellerräume an der Friedrichstraße aufgebrochen. So gelangten sie in vier Räume und entwendeten unter anderem zwei Herrenfahrräder in blauer und weißer Farbe. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 0237191990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren