POL-NB: Erstmeldung: Polizei findet Leiche nach Verkehrsunfall nahe Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Am gestrigen Freitagmorgen (16.01.2026), wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg kurz nach 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 22 in Richtung Ribnitz-Damgarten gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort den 54-jährigen deutschen Fahrer fest, der augenscheinlich nach links von der Straße abgekommen und schlussendlich mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt war. Die Beamten vermuteten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Mannes, entschieden sich die Polizisten anschließend, auch seine Wohnanschrift zu überprüfen. Dort mussten diese einen 88-jährigen, ebenfalls deutschen, Familienangehörigen leblos feststellen. Seine Verletzungen ließen auf eine Fremdeinwirkung schließen.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort, um Spuren zu sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund kam die Rechtsmedizin ebenfalls zum Einsatz. Bei dem 54-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Blutprobenentnahme, aufgrund des positiven Vortests auf Betäubungsmittel, angeordnet und durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen nach § 212 StGB wegen Totschlags aufgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am gestrigen Abend, wurde der Tatort gesichert und versiegelt. Nach der vorläufigen Festnahme gestern, wird der Beschuldigte am heutigen Tag (17.01.2026) dem Haftrichter vorgeführt.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

