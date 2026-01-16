Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Einfamilienhaus in Groß Nemerow OT Zachow

PHR Neubrandenburg (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 16.01.2026, gegen 15:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brandt in Zachow, in 17094 Groß Nemerow, gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in dem Wohnhaus vermutlich durch einen technischen Defekt zu einem Brand. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Zur Brandbekämpfung waren die Ortsfeuerwehren Groß Nemerow, Burg Stargard, Rowa und Teschendorf im Einsatz.

Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell