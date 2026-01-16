Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: A20 zwischen Jarmen und Anklam nach Unfall teilweise gesperrt

A20 bei Jarmen (ots)

Auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam in Fahrtrichtung Stettin wird es aufgrund eines Unfalls zeitnah voraussichtlich zu einer Teilsperrung der Strecke kommen. Der Verkehr soll planmäßig ab der Ausfahrt Jarmen auf der linken Spur vorbeigeleitet werden bis zur Ausfahrt Anklam.

Zuvor war ein LKW-Fahrer heute Vormittag gegen 10.20 Uhr aufgrund eines technischen Defekts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei gab es einen Riss im Tank. Auf etwa zwei Kilometern lief Diesel aus. Die Fahrbahn muss nun also gereinigt werden.

Der LKW-Fahrer konnte das Fahrzeug noch zu einem Parkplatz bringen, damit es nicht verkehrsgefährdend steht. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenssumme ist noch unklar.

