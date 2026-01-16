PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Röbel

Röbel (ots)

Am 16.01.2026 gegen 00:15 Uhr kam es im Gewerbegebiet von Röbel im Glienholzweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters Opel Combo den Glienholzweg aus Richtung des Baumarktes kommend in Richtung CD-Werk. Zur gleichen Zeit befuhr der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer eines LKW MAN den Glienholzweg aus Richtung Nordcar Oppermann kommend in Richtung Umgehungsstraße. An der Kreuzung beider Straßen beachtete der 46-Jährige die Vorfahrt des 41-jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer schwer Verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000,-EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 20:47

    POL-NB: Räuber konnte in Pasewalk gestellt werden

    Pasewalk (ots) - Am 15.01.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es in Pasewalk in der Marktstraße bei Nahkauf zu einer Sachbeschädigung der Eingangstür und einen versuchten Raub. Ein 24-jähriger polizeibekannter Deutscher hatte Streit mit seinem Bekannten, nachdem man zusammen Alkohol konsumierte. Während des Streits trat er die Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts Nahkauf ein, so dass diese zu Bruch ging. Anschließend ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:49

    POL-NB: PKW-Fahrer bei Glätteunfall leicht verletzt

    Löcknitz (ots) - Heute Vormittag (15.01.2026, gegen 11 Uhr) ist ein 21-jähriger Deutscher auf dem Salzower Weg zwischen Löcknitz und Ramin mit seinem Pkw VW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 21-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Fahrer möglicherweise aufgrund von Glätte mit seinem Pkw VW auf der Fahrt in Richtung Ramin ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:25

    POL-NB: Pinguin auf Abwegen?

    Stralsund (ots) - Am heutigen Donnerstag (15. Januar 2026) wurde die Polizei über einen frei laufenden Pinguin auf der Rügenbrücke infomiert. Zur Überprüfung des Sachverhaltes begab sich eine Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort, konnte aber keinen frei laufenden Pinguin feststellen. Die Rücksprache mit Experten des Deutschen Meeresmuseums ergab, dass es sich um einen jungen Kormoran handeln könnte, da sich diese zum Verwechseln ähnlich sehen würden. Ob es sich um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren