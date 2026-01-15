Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer bei Glätteunfall leicht verletzt

Löcknitz (ots)

Heute Vormittag (15.01.2026, gegen 11 Uhr) ist ein 21-jähriger Deutscher auf dem Salzower Weg zwischen Löcknitz und Ramin mit seinem Pkw VW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 21-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Fahrer möglicherweise aufgrund von Glätte mit seinem Pkw VW auf der Fahrt in Richtung Ramin ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit zwei Straßenbäumen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Pasewalk gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell