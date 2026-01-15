PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann verunsichert mit Spielzeugpistole Passanten

Waren (Müritz) (ots)

Zur Mittagszeit hat ein Mann in der Warener Innenstadt gestern für einige beunruhigte Gesichter gesorgt. Er soll gegen 12.50 Uhr unter anderem auf dem Neuen Markt mit einer Pistole auf Passanten gezeigt haben und danach mit der Pistole in der Hand durch die Stadt gelaufen sein.

Nachdem Betroffene die Polizei gerufen haben, fuhren mehrere Streifenwagen zur Innenstadt und stellten den Mann in der Friedensstraße fest. Der 36-jährige, polizeibekannte Deutsche folgte sofort den Anweisungen der Beamten. In seiner Jacke fanden die Beamten eine Spielzeugpistole. Die soll er zuvor auch vor den Passanten genutzt haben.

Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten neben der Spielzeugpistole auch ein Portemonnaie sicher, das mutmaßlich gestohlen wurde.

Die Kripo ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen mehrfacher Bedrohung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

