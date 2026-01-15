PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garagenbrand in Süderholz - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Süderholz (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2026) kam es gegen 10.30 Uhr in der Gemeinde Süderholz zu einem Garagenbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen brannte eine etwa 4 x 4 Meter große Garage in voller Ausdehnung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen um einen 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen handeln könnte.

Aufgrund der Nahbereichssuche kamen mehrere Streifenwagen der Polizei zum Einsatz, darunter Kräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers und des Polizeireviers Grimmen sowie Diensthundeführer.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

