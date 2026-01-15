PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stellt Fahrer auf Autobahn

Sponholz/A20 (ots)

Beamte des Polizeireviers Friedland haben heute Nacht gegen 01.50 Uhr einen 35-Jährigen von Sponholz bis auf die Autobahn 20 Höhe Strasburg verfolgen müssen, um ihre angedachte Verkehrskontrolle durchführen zu können.

Nachdem er schließlich auf die Haltesignale der Polizei reagiert hat, verließ er mit der Polizei die Autobahn. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs war und die Kennzeichen auch nicht zu dem Auto gehörten.

Gegen den Deutschen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Kennzeichenmissbrauch ermittelt.

Kennzeichentafeln und Autoschlüssel wurden sichergestellt, das Auto blieb zunächst gesichert am Straßenrand stehen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

