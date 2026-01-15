Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Geldbörsen während des Einkaufs gestohlen

Neubrandenburg/ Demmin (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 14. Januar 2026, kam es in Neubrandenburg und Demmin insgesamt zu drei Diebstählen von Geldbörsen.

Gegen 11:00 Uhr befand sich eine 63-Jährige in einem Supermarkt in der Neubrandenburger Ziolkowskistraße. Während ihres Einkaufs wurde sie von einem unbekannten Täter angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt. Während dieses Gespräches entwendete der Tatverdächtige das Portemonnaie der Geschädigten, welches sich zuvor in ihrer Handtasche im Einkaufswagen befand.

Nur eine Stunde später ereignete sich ein ähnlicher Sachverhalt in einem Gemischtwarenladen im "Eschenhof" in Neubrandenburg. Eine 75-Jährige hing während ihres Einkaufes ihren Stoffbeutel samt Geldbörse an ihren Einkaufswagen. Während des Einkaufes wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und ebenfalls in ein Gespräch verwickelt. Während diesem entwendete der Täter unbemerkt die Geldbörse der Rentnerin.

Doch nicht nur in Neubrandenburg waren Täter aktiv. Gegen 13:00 Uhr wurde eine 75-Jährige in der Wollweberstraße in Demmin während ihres Einkaufs von einem Mann angesprochen. Während er ein Gespräch mit der Seniorin führte, entwendete er ihr unbemerkt und die Geldbörse. Durch die drei Diebstähle entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 730 Euro, da nicht nur Bargeld entwendet, sondern auch Zahlungen mit erlangten Geldkarten getätigt wurden.

Auffallend ist, dass die Täter in allen Fällen explizit nach Inhaltsstoffen von kleineren Produkten fragten, woraufhin die Geschädigten explizit auf die Packungen blicken mussten.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die drei Täter nun wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die dabei helfen können, die Täter zu identifizieren. Diese wurden wie folgt beschrieben:

Sachverhalt1 - Ziolkowskistraße, Neubrandenburg:

- circa 30 Jahre alt - männlich - dunkelblonde Haare - circa 175 cm groß - sprach Deutsch mit Akzent

Sachverhalt 2 - Eschenhof, Neubrandenburg:

- männlich - bekleidet mit weißer Steppjacke und schwarzer Brille

Sachverhalt 3 - Wollweberstraße, Demmin: - ca. 20-25 Jahre - schlank - ausländischer Phänotypus - kurze dunkle Haare - heller Anorak - Sprach deutsch mit Akzent

Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg beziehungsweis unter der 03998 2540 an das Polizeihauptrevier Demmin, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zudem appellieren wir erneut:

Lassen Sie Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt und lassen Sie ihre Taschen sowie Geldbörsen während des Einkaufens nie im Korb liegen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell