PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pinguin auf Abwegen?

Stralsund (ots)

Am heutigen Donnerstag (15. Januar 2026) wurde die Polizei über einen frei laufenden Pinguin auf der Rügenbrücke infomiert. Zur Überprüfung des Sachverhaltes begab sich eine Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort, konnte aber keinen frei laufenden Pinguin feststellen.

Die Rücksprache mit Experten des Deutschen Meeresmuseums ergab, dass es sich um einen jungen Kormoran handeln könnte, da sich diese zum Verwechseln ähnlich sehen würden.

Ob es sich um einen Pinguin, einen Kormoran oder eine optische Täuschung handelte, kann nicht abschließend geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 15:24

    POL-NB: Mann verunsichert mit Spielzeugpistole Passanten

    Waren (Müritz) (ots) - Zur Mittagszeit hat ein Mann in der Warener Innenstadt gestern für einige beunruhigte Gesichter gesorgt. Er soll gegen 12.50 Uhr unter anderem auf dem Neuen Markt mit einer Pistole auf Passanten gezeigt haben und danach mit der Pistole in der Hand durch die Stadt gelaufen sein. Nachdem Betroffene die Polizei gerufen haben, fuhren mehrere Streifenwagen zur Innenstadt und stellten den Mann in der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:15

    POL-NB: Abschlussmeldung - Brand einer Trocknungsanlage

    Malchin (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Morgen zum Brand einer Trocknungsanlage in der Stavenhagener Straße in Malchin. Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://tinyurl.com/ycym29ew Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Mitarbeiter am Morgen einen brenzlichen Geruch sowie Qualm im oberen Bereich eines Silos, in welchem 25 Tonnen Hafer lagerten. Daraufhin informierten sie die Feuerwehr. Durch diese ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:59

    POL-NB: Geldbörsen während des Einkaufs gestohlen

    Neubrandenburg/ Demmin (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 14. Januar 2026, kam es in Neubrandenburg und Demmin insgesamt zu drei Diebstählen von Geldbörsen. Gegen 11:00 Uhr befand sich eine 63-Jährige in einem Supermarkt in der Neubrandenburger Ziolkowskistraße. Während ihres Einkaufs wurde sie von einem unbekannten Täter angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt. Während dieses Gespräches entwendete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren