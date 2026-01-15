PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuber konnte in Pasewalk gestellt werden

Pasewalk (ots)

Am 15.01.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es in Pasewalk in der Marktstraße bei Nahkauf zu einer Sachbeschädigung der Eingangstür und einen versuchten Raub. Ein 24-jähriger polizeibekannter Deutscher hatte Streit mit seinem Bekannten, nachdem man zusammen Alkohol konsumierte. Während des Streits trat er die Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts Nahkauf ein, so dass diese zu Bruch ging. Anschließend begab er sich in das Geschäft, zog ein Messer und bedrohte die Kassiererin mit dem vorgehaltenen Messer "Geld her, ich will dein Geld!" Der Bekannte wollte den Täter letztlich von seinem Vorhaben abhalten und wieder nach draußen verbringen. Dabei wurde er durch den Täter mit dem mitgeführte Messer leichtverletzt und anschließend im Krankenhaus Pasewalk behandelt. Letztlich konnten Polizeibeamte den Täter überwältigen und fixieren. Dieser wurde anschließend zum PHR Pasewalk verbracht und vorläufig festgenommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Räuberischer Erpressung in Verbindung mit Schwerer Raub, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

