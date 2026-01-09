POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.01.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ versuchter Einbruchdiebstahl++ falsche Bankmitarbeiter++Pkw-Brände++Verkehrsunfallflucht++Trunkenheitsfahrt++ Öffentlichkeitsfahndung erledigt++

Ostrhauderfehn - versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen dem 30.12.2025 um 00:00 Uhr und dem 08.01.2026 um 13:00 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, in der Schulstraße, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte in ein dortiges Einfamilienhaus eines 60-jährigen Mannes zu gelangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - falsche Bankmitarbeiter

Am 08.01.2026 wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine 42-jährige Frau aus Rhauderfehn am 05.01.2026 von einem falschen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert wurde. Dieser hätte sie aufgefordert, diverse Freigaben mit einer Sicherheits-App zu erteilen. Zuvor erhielt sie per E-Mail die Information, dass sie in den kommenden Tagen einen Anruf eines Mitarbeiters von Ihrer Bankfiliale erhalten werde, weshalb sie gutgläubig auch die gewünschten Freigaben erteilte. Insgesamt wurde ein Betrag im oberen vierstelligen Bereich überwiesen.

Die Polizei warnt hierbei erneut vor solchen Fällen. Echte Bankmitarbeiter fragen niemals nach Passwörtern, PINs, TANs oder vollständigen Kontodaten und fordern auch keine Freigaben von Zahlungen. Wer eine solche Kontaktaufnahme erhält, sollte sofort auflegen, keine Links öffnen, keine Daten preisgeben und direkt seine Bank oder die Polizei kontaktieren.

So schützen Sie sich: Keine Preisgabe sensibler Daten am Telefon oder per Mail, keine Links in verdächtigen Nachrichten öffnen, bei Unsicherheit Bank über die offiziellen Kontaktwege anrufen und verdächtige Vorfälle der Polizei melden.

Weener- Pkw-Brand

Am 08.01.2026 um 11:19 Uhr kam es in Weener, auf einem Parkplatz in der Burgstraße, zu einem Pkw-Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte ein Mercedes-Sprinter im Motorraum vollständig aus. Der Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Moormerland - Pkw-Brand

Am 08.01.2026 um 20:09 Uhr kam es in Moormerland, Auf den Fennen, zu einem Pkw-Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein BMW 320D eines 22-jährigen Mannes auf einem Hinterhof in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 09.01.2026 gegen 07:20 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, auf der Norderstraße in Höhe der Hausnummer 165, zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Transporters und ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Geländewagens befuhren die Norderstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren kam es zur Spiegelberührung und -beschädigung. Der Fahrer des Geländewagens entfernte sich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am 09.10.2026 um 02:01 Uhr wurde durch die Polizei in Emden, in der Herderstraße, eine Kontrolle eines 37-jährigen Mannes durchgeführt. Dieser führte seinen Ford-Pkw im öffentlichen Verkehrsraum obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,85 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Bunde/ Friesoythe - Öffentlichkeitsfahndung erledigt

Die beiden vermissten Mädchen aus Bunde und Friesoythe wurden am gestrigen Tag gegen 20:45 Uhr bei der Bundespolizei in Mannheim vorstellig. Der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten wurde hergestellt und eine Rückführung veranlasst. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern sowie bei den Medien für die Unterstützung. Es wird gebeten, vorhandenes Bild- und Datenmaterial zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

