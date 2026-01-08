Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl Kfz-Werkstatt++ Brand Gartenhütte++ Schutz vor Witterung++ Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte++

Leer - Diebstahl Kfz-Werkstatt

Am 04.01.2026 gegen 03:00 Uhr kam es in Leer, in einer Kfz-Werkstatt Am Nüttermoorer Sieltief, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt und entwendete Diebesgut im unteren fünfstelligen Wert. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Brand Gartenhütte

Am 07.01.2026 um 19:15 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Brahmsstraße, zu einem Brand einer Gartenhütte. Durch einen Anwohner wurde mitgeteilt, dass die Gartenhütte eines 70-jährigen Mannes aus bislang ungeklärter Ursache brannte. Zu diesem Zeitpunkt war der 70-jährige Mann nicht zu Hause. Die Schadenssumme befindet sich im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Emden - Schutz vor Witterung

Am 07.01.2026 gegen 13:30 Uhr wurden der Polizei zwei verdächtige Personen in der Großen Straße in Emden gemeldet. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit und trafen einen 22-jährigen Mann und einen 23-jährigen Mann an, die sich lediglich unter ein Vordach gestellt hatten, um sich vor der Witterung zu schützen.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte

Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der winterlichen Straßenverhältnisse ist es am gestrigen Tag zu mehreren Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizei gekommen.

Unter anderem kam es in Leer um 13:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 in Richtung Bottrop (km 207,7). Ein 33-jähriger Fahrer eines Sattelzuges verlor aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über den Sattelzug. Dieser kam von links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Um 13:06 Uhr kam es in Ihlow, auf der A31 in Richtung Bottrop (km 228,2) zu einem ähnlichen Sachverhalt. Ein 25-jähriger Fahrer eines Sattelzuges verlor ebenfalls aufgrund der Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug. Er touchierte die Mittelschutzplanke. Hier entstand ebenfalls ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Gegen 20:35 Uhr kam es in Leer, auf der A28 in Richtung Leer (km 25) zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW 1er-Reihe, ein 25-jähriger Fahrer eines Lkw MAN und ein 34-jähriger Fahrer eines Audi A3 befuhren den Hauptfahrstreifen der A28 in Richtung Leer. Aufgrund von schnee-/eisglatter Fahrbahn geriet der Fahrer des BMW ins Schleudern. Der nachfolgende Lkw versuchte daraufhin über den Überholfahrstreifen auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Vom Lkw wurde der BMW gegen den Audi geschleudert. Der 23-jährige Fahrer des BMW wurde leicht verletzt.

Gegen 14:10 Uhr kam es in Emden, in der Frisiastraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Fahrerin eines Dacia Logan befuhr die Frisiastraße in Richtung Niedersachsenstraße. Plötzlich bremste ein vor ihr fahrender Pkw. Die 38-jähige Frau bremste und geriet durch die Witterungsverhältnisse auf die Gegenfahrbahn. Sie stieß frontal mit einem 38-jährigen Fahrer eines VW Polo zusammen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 16:50 Uhr kam es in Emden, in der Larrelter Straße an der Kreuzung zur Niedersachsenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Passat und ein 20-jähriger Fahrer eines VW Up befuhren die Larrelter Straße stadtauswärts. Der 34-jährige Fahrer musste verkehrsbedingt halten. Der 20-jährige Fahrer konnte aufgrund der winterglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig halten und fuhr auf den VW Passat auf. Es entstand insgesamt ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der 34-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass sich Autofahrerinnen und Autofahrer unbedingt an die Witterungsverhältnisse anpassen müssen. Dazu gehören insbesondere: Geschwindigkeit reduzieren, ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, ruckartige Lenk- und Bremsmanöver vermeiden, Fahrzeug wintertauglich ausstatten (Winterreifen, genügend Scheibenwischwasser etc.)

Außerdem wird darum gebeten, mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen und unnötige Fahrten möglichst zu vermeiden.

Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Bitte fahren Sie vorsichtig und rechnen Sie jederzeit mit glatten Straßen und eingeschränkter Sicht.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell