POL-COE: Havixbeck, Hohenholte, Walingen/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Samstag (21.02.26) in Hohenholte in ein Souterrain eingebrochen. Zwischen 18.30 und 21.20 Uhr öffneten die Täter in der Straße Walingen gewaltsam die Terrassentür. Sie erbeuteten Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell