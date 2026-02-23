POL-COE: Havixbeck, Hohenholte, Walingen/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein orangener Transporter hat gegen 11.10 Uhr am Samstag (21.02.26) ein Auto am Lohwall beschädigt, das an einer roten Ampel in Richtung Borkener Straße stand. Zur Unfallzeit bog der Unbekannte von der Borkener Straße in den Lohwall ab. Dabei touchierte der Transporter mit Coesfelder Kennzeichen das stehende Auto. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ...

