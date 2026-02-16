PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen nach versuchtem Metalldiebstahl

Neuenrade (ots)

Polizeibeamte haben Freitagmittag vier rumänische Männer (16-34) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, einen Metalldiebstahl zum Nachteil einer Küntroper Firma begangen zu haben. Zeugen bemerkten die mutmaßlichen Täter gegen 13.30 Uhr an der Hönnestraße. Sie flüchteten auf Ansprache in einem Kombi. Polizisten gelang es, den Wagen im Rahmen der Fahndung anzuhalten und zu kontrollieren. Beim Fahrer des Fahrzeugs ergaben sich Anhaltspunkte für eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Polizeibeamte ließen von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Wegen erheblicher technischer Mängel legten sie zudem das Auto der Männer still. Alle vier Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und u.a. wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

