Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im südlichen Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Plettenberg-Osterloh L 561 Zeit 16.02.2026, 06:05 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 2050 Verwarngeldbereich 102 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 10:48

    POL-MK: Alkoholfahrt beendet / Diebe verscheucht

    Lüdenscheid (ots) - Ein 36-jähriger Lüdenscheider landete nach einer Verkehrskontrolle auf der Polizeiwache. In der Nacht auf Sonntag wurde er nach Mitternacht Unterm Freihof mit seinem Auto kontrolliert. Er war laut Alkoholtest zu alkoholisiert, um Auto zu fahren, wollte jedoch nicht mit zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Anstatt den Anweisungen der Beamten zu folgen, fing er an, die Situation zu filmen und ...

  • 16.02.2026 – 10:47

    POL-MK: Streit an Karneval / Diebe und Betrüger

    Iserlohn (ots) - In der Nacht auf Samstag rückte die Polizei gegen 1.30 Uhr zum Karnevalszelt an der Hennener Straße aus. Zwischen mehreren Beteiligten sei es zu Streit gekommen. Vor Ort trafen die Beamten unter anderem auf einen 20-Jährigen, der von einem 19-jährigen Besucher nach einer Rempelei geschlagen worden sei. Ebenso kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Heranwachsenden und dem Sicherheitsdienst. Man ...

