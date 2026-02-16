PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit an Karneval
Diebe und Betrüger

Iserlohn (ots)

In der Nacht auf Samstag rückte die Polizei gegen 1.30 Uhr zum Karnevalszelt an der Hennener Straße aus. Zwischen mehreren Beteiligten sei es zu Streit gekommen. Vor Ort trafen die Beamten unter anderem auf einen 20-Jährigen, der von einem 19-jährigen Besucher nach einer Rempelei geschlagen worden sei. Ebenso kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Heranwachsenden und dem Sicherheitsdienst. Man habe die Beteiligten wegen Streitereien mit Besuchern des Zeltes verweisen wollen. Dabei habe es eine Auseinandersetzung zwischen den Betroffenen und dem Sicherheitsdienst gegeben. Die Besucher waren alkoholisiert und verließen die Örtlichkeit. Nun ermittelt die Polizei in drei Fällen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen können ihre Beobachtungen unter 0237191990 an die Polizei richten. Zwischen Donnerstag und Samstag wurden Baumaschinen an einer Baustelle an der Hansaallee gestohlen. Ebenso drangen Unbekannte von Freitag auf Samstag in ein Firmengelände an der Corunnastraße ein. Sie durchschnitten einen Zaun und machten sich an Metallcontainern zugange. Nun ermittelt die Kripo. Ein 73-Jähriger überwies eine fünfstellige Summe an Betrüger. Er erhielt zuvor eine E-Mail seiner angeblichen Bank. Er solle unter der angegebenen Nummer seinen "Kundenberater" anrufen. Die Nummer führte zu einem Betrüger, der ihm "half", sein Erspartes auf ein neu eingerichtetes Tagesgeldkonto zu überweisen. Wie sich jedoch herausstellte, war das Geld nicht auf einem vermeintlichen Tagesgeldkonto des Iserlohners, sondern bei dem Betrüger gelandet. Die Seite, auf die der Iserlohner geführt wurde, ist zudem auch nicht mehr aufrufbar. Die Kripo ermittelt nun und warnt vor unseriösen Mails falscher Bankmitarbeiter. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

