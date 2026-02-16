POL-MK: Echtes Geld an falsche Bank überwiesen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Eine 85-Jährige wurde durch Betrüger um eine fünfstellige Summe gebracht. Am Freitagabend klingelte das Festnetztelefon, ihr "Enkel" rief an. Warum das? Er habe einen schweren Unfall verursacht. Ein angeblicher Polizist übernahm das Gespräch, man sei im Kontakt zu einem Anwalt und würde ihren Enkel gegen Hinterlegung der Geldsumme aus der Situation hinaushelfen können. In dem Glauben helfen zu können übergab die Seniorin das Geld an ...

