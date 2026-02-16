Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Echtes Geld an falsche Bank überwiesen
Hemer (ots)
Ein 61-Jähriger überwies Freitagnachmittag mehrere tausend Euro an Betrüger. Seine angebliche Hausbank meldete sich am Telefon und berichtete von einer drohenden Abbuchung, die man hinterfrage. Um sein Geld zu sichern solle er es daher lieber auf ein anderes Konto überweisen. In dem Glauben sein Erspartes zu retten, überwies er sein Geld auf das genannte Kono. Nun ist es weg. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und warnt vor Anrufen dieser Art. (lubo)
