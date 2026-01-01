PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauschbedingte Verkehrsunfallflucht

Altenburg (ots)

Neujahr um 03:27 Uhr wurde ein verunfallter Pkw Ford Galaxy, in der Crimmitschauer Str. in Schmölln gemeldet. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, kam der 30-jährige Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer konnte im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Personenkontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,42 Promille festgestellt. Zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Rauschmitteln an. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 09:44

    LPI-G: Kleinunfall mit Folgen

    Gera (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Saalfelder Straße in Gera gerufen. Dort war zuvor ein 20-jähriger Autofahrer beim Rangieren aus einer Parklücke mit einem abgeparkten Fahrzeug zusammengestoßen. Im Zuge der Unfallaufnahme händigte der Verursacher einen ausländischen Führerschein aus. Dieser erweckte Skepsis bei den Beamten, sodass der Verdacht einer Fälschung nahelag. Die Beamten schienen den richtigen Riecher zu ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:30

    LPI-G: Einbruch mit hohem Beutegut

    Gera (ots) - Am frühen Mittwochabend erhielt der Inspektionsdienst Gera einen Anruf über einen Einbruch in ein Geschäft für Hörgeräte in der Geraer Innenstadt. Die Mitteilung sollte sich bei Eintreffen der Beamten bestätigen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter in den Laden ein und entwendeten aus einem Tresor einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:16

    LPI-G: Ruhige Silvesternacht in Gera

    Gera (ots) - Der Inspektionsdienst Gera verzeichnete aus polizeilicher Sicht einen ruhigen Jahreswechsel. Trotz vereinzelten Straftaten blieb die Stimmung in der Stadt weitestgehend friedlich und befürchtete Angriffe auf Einsatzkräfte blieben glücklicherweise aus. Es wurden lediglich eine einstellige Zahl an Kleinbränden von Mülltonnen und Totholz sowie zwei körperliche Auseinandersetzungen bekannt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren