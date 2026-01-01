Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauschbedingte Verkehrsunfallflucht

Altenburg (ots)

Neujahr um 03:27 Uhr wurde ein verunfallter Pkw Ford Galaxy, in der Crimmitschauer Str. in Schmölln gemeldet. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, kam der 30-jährige Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer konnte im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Personenkontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,42 Promille festgestellt. Zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Rauschmitteln an. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.(AG)

