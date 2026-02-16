Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Enkeltrick erfolgreich

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Eine 85-Jährige wurde durch Betrüger um eine fünfstellige Summe gebracht. Am Freitagabend klingelte das Festnetztelefon, ihr "Enkel" rief an. Warum das? Er habe einen schweren Unfall verursacht. Ein angeblicher Polizist übernahm das Gespräch, man sei im Kontakt zu einem Anwalt und würde ihren Enkel gegen Hinterlegung der Geldsumme aus der Situation hinaushelfen können. In dem Glauben helfen zu können übergab die Seniorin das Geld an einen Abholer. Einen Unfall hat es jedoch nie gegeben. Nun ermittelt die Kripo und warnt vor Betrügern. Bei fraglichen Anrufen gilt: im Zweifel auflegen und die 110 wählen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell