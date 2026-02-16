PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Wohnungsbrand

Altena (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten Samstagabend auf Grund eines Brandes zur Bachstraße aus. Gegen 23.45 Uhr kam es zu einem Küchenbrand, der auf den Dachstuhl übergriff. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Wohnung eines 48-jährigen Anwohners ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen fahrlässigen Umganges mit Feuer. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

