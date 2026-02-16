Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ermittlungen nach Wohnungsbrand
Altena (ots)
Feuerwehr und Polizei rückten Samstagabend auf Grund eines Brandes zur Bachstraße aus. Gegen 23.45 Uhr kam es zu einem Küchenbrand, der auf den Dachstuhl übergriff. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Wohnung eines 48-jährigen Anwohners ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen fahrlässigen Umganges mit Feuer. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell