Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Diebstahl, Spanngurtwurf

Menden (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Freitag eine Wohnung an der Ostpreußenstraße aufgebrochen. Sie kletterten offenbar auf eine Fensterbank und hebelten den Fensterflügel auf der Rückseite des Hauses auf. Entwendet wurde nichts, die Kripo erschien zur Spurensicherung. In Lendringsen wurde zudem im Bereich Paschesiepen eingebrochen. Unbekannte haben in den vergangenen zwei Wochen dort ein leerstehendes Haus aufgehebelt, es gab jedoch nichts zu holen. Zeugen der Taten werden gebeten, sich an die 0237390990 zu wenden. (lubo)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete Samstag, 19 Uhr, Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Iserlohner Landstraße. Hierbei erwischte ihn ein Zeuge, der versuchte, ihn an der Flucht zu hindern. Der Täter hielt seinem Entdecker ein Messer vor und ging anschließend mitsamt der Beute Richtung Innenstadt davon. Der Täter war männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose und trug einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Freitagnachmittag warf ein als SpongeBob verkleideter Jugendlicher einen Spanngurt von einer Brücke und sorgte fast für einen Unfall. Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mendener in seinem Audi über die Westtangente, als plötzlich ein Gegenstand von der Iserlohner Straße (Überführung) aus vor sein Auto geworfen wurde. Der Autofahrer fuhr über die Ratsche des Spanngurtes, Schaden entstand bei ihm nicht. Ein Motorradfahrer sei ebenfalls auf der Bundesstraße unterwegs gewesen und bei einem Ausweichmanöver fast in der Leitplanke gelandet. Nun ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht den Werfer des Gegenstandes. Er wird als 16-18 Jahre alt beschrieben und war als SpongeBob verkleidet, zudem wären zwei weitere Jugendliche dabei gewesen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

