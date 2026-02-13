Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Iserlohn (ots)

Gestern kam es an der Einmündung Baarstraße / Gerichtstraße gegen 07.15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fahrzeug und einem Kind. Das Mädchen (13) hatte die Fahrbahn bei Grünlicht zeigender Ampel bereits fast komplett überquert, als es vom Fahrzeug eines nach rechts in die Gerichtstraße abbiegenden Mendeners (47) leicht berührt und hierdurch verletzt worden sein soll. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 02371/9199-0 zu melden. (dill)

